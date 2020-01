Gibus chiude il 2019 con ricavi in forte crescita

editato in: da

(Teleborsa) – 2019 brillante per Gibus. I ricavi consolidati del brand italiano del settore outdoor design di alta gamma sono pari a 40,9 Euro milioni, +20,4% rispetto a 34,0 Euro milioni al 31 dicembre 2018. La significativa crescita è essenzialmente attribuibile alla performance del segmento lusso, che registra ricavi pari a 16,2 Euro milioni, +40,3% rispetto a 11,6 Euro milioni nel 2018, e rappresenta il 41% del totale (35% nel 2018). La crescita dei ricavi è stata trainata da tutte le linee di prodotto.

“La forte crescita dei ricavi nel 2019 evidenzia l’efficacia del percorso strategico adottato dal Gruppo, basato sul rafforzamento del brand Gibus nel segmento lusso e sull’internazionalizzazione – ha commentato Gianfranco Bellin, Presidente e Amministratore Delegato di Gibus – . Nel mercato italiano confermiamo la nostra leadership con ricavi in crescita del +18,6%, mentre la performance all’estero (+24,4%) dimostra la nostra capacità di esportare il Made in Italy nel mondo. La solidità del network di GIBUS Atelier e la capacità di proporre al mercato nuovi prodotti sempre più performanti in termini di tecnologia e design sono i driver di crescita del 2019 e le basi per il nostro ulteriore sviluppo futuro”.

Brilla il titolo a Piazza Affari: +1,69%.

(Foto: Fragment)