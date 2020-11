Gibus, CdA propone cedola a 0,27 euro

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Gibus, il brand italiano del settore outdoor design di alta gamma, ha deliberato di proporre all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti la distribuzione di un dividendo lordo pari a Euro 0,27 per ciascuna azione ordinaria della società in circolazione e per un ammontare complessivo di circa 1,351 milioni di euro, a valere sulla riserva straordinaria formata anche con gli utili 2019.

Tale proposta di distribuzione – spiega una nota – tiene conto della valutazione effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione in merito alla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Società e del Gruppo, anche alla luce del buon andamento e dei positivi risultati conseguiti nell’esercizio in corso.

Lo stacco cedola n. 1 sarà il 14 dicembre 2020 (record date il 15 dicembre 2020) e il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 16 dicembre 2020. Il dividend yield risulta pari al 6,2% rispetto all’ultimo prezzo di chiusura.

Il CdA ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria per il 9 dicembre 2020, in unica convocazione, ricorrendo all’istituto del rappresentante designato, per deliberare in ordine alla proposta di distribuzione del dividendo.

