Giappone, superindice di marzo rivisto al ribasso

(Teleborsa) – Confermate in peggioramento le condizioni economiche in Giappone, con il superindice in calo nel mese di marzo.

Il leading indicator si è attestato a 95,9 punti dai 96,3 indicati nella stima preliminare e dal consensus. Il dato risulta in flessione rispetto ai 97,1 punti di febbraio.

Lo rende noto il Cabinet Office del Giappone nella sua lettura definitiva secondo cui nello stesso periodo l’indice coincidente si è attestato a 99,4 punti dai 100,5 punti precedenti, mentre l’indice differito (lagging index) si è portato a 104,3 punti dai 104,5 precedenti.