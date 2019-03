editato in: da

(Teleborsa) – Si deteriora il sentiment delle imprese manifatturiere giapponesi. Lo dice il sondaggio Reuters/Tankan relativo al mese di marzo, pubblicato in anticipo rispetto al dato ufficiale della Bank of Japan, in calendario il prossimo 1° aprile.

L’indice che sintetizza il sentiment delle imprese nipponiche è sceso a 10 punti dai 13 punti del mese precedente, attestandosi ai minimi da ottobre 2016.

L’indice relativo alle aziende dei servizi è rimasto fermo a 22 punti.