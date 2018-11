Giappone, si allarga oltre attese il deficit della bilancia commerciale

editato in: da

(Teleborsa) – La bilancia commerciale del Giappone torna in deficit nel mese di ottobre.

Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), la bilancia commerciale ha registrato un passivo di 449 miliardi di yen, rispetto al suprlus di 131 miliardi del mese precedente. Il dato, che risulta peggiore delle attese degli analisti che erano per un deficit di 70 miliardi, si confronta con l’attivo di 278 miliardi registrato lo stesso periodo di un anno fa.

In termine di volumi, l’export è salito dell’8,2% a 7.243 miliardi di yen (6.692 miliardi a ottobre 2017), al di sotto delle stime che erano per un incremento del 9%. Le importazioni hanno registrato invece una crescita del 19,9% a 7.692 miliardi di yen (6.414 miliardi nello stesso mese dell’anno precedente). Il dato risulta superiore alle attese che erano per una crescita del 14,5%.