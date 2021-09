Giappone, scatta la corsa alla leadership dopo dimissioni Premier Suga

editato in: da

(Teleborsa) – Il Giappone si prepara per un nuovo leader e per nuove elezioni con i vari candidati che si confrontano su diverse proposte per superare lo shock pandemico. Dopo la rinuncia dell’attuale Premier Yoshihide Suga, che ha annunciato venerdì scorso le sue dimissioni, a causa delle contestazioni per la gestione della pandemia di Covid-19, è scattato il toto leadership del partito Liberaldemocratico (LPD) in vista delle elezioni che si terranno alla fine di novembre.

Quale nuovo capo del partito di governo, alle elezioni per la leadership del prossimo 29 settembre, potrebbe essere indicato il Ministro per la gestione del vaccino Covid Taro Kono, che dovrebbe confrontarsi con l’ex Ministro degli Esteri Fumio Kishida, già candidato, e con il Ministro dell’Interno Sanae Takaichi, disponibile per una candidatura.

Taro Kono non ha ancora annunciato la sua candidatura, ma se ne parla diffusamente data la sua notorietà, in questo momento difficile, e potrebbe annunciare la corsa per la leadership entro la fine di questa settimana.

L’altro candidato Kishida sta guadagnando consensi grazie alla proposta di un maxi piano di stimolo da oltre 30 mila miliardi di yen (273 miliardi di dollari), finanziato mediante l’emissione di obbligazioni, che non sembra piacere molto al Ministro delle finanze Taro Aso.

L’altro papabile Sanae Takaichi, sostenuto dall’ex Premier Shinzo Abe, pensa di congelare l’obiettivo di pareggio del bilancio fino a quando non sarà raggiunto il target di inflazione del 2% indicato dlala bank of Japan.