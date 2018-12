editato in: da

(Teleborsa) – In frenata l’attività dei servizi in Giappone che nel mese di novembre si attesta a 52,3 punti in rallentamento rispetto ai 52,4 di ottobre. Lo comunica il Ministero dell’economia e dell’industria sottolineando che l’indicatore dei servizi resta comunque ai massimi da sei mesi. ai precedenti 51,7 punti.

Si tratta del 26esimo mese consecutivo in cui l’indice è sopra la soglia di 50 che separa contrazione da crescita.