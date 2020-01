Giappone, prezzi produzione in ripresa a novembre

editato in: da

(Teleborsa) – In ripresa i prezzi alla produzione in Giappone. Secondo la Bank of Japan, i prezzi di fabbrica hanno registrato a dicembre un incremento dello 0,9% su base annua, dopo che a novembre avevano registrato un modesto incremento dello 0,1%. Il dato è in linea con il consensus (+0,9%).

Su base mensile, i prezzi all’industria hanno registrato un aumento dello 0,1%, contro il +0,2% del mese precedente ed atteso dal mercato.

I prezzi import hanno segnato un rialzo dello 0,9% su base mensile e un calo del 6,8% su base tendenziale. I prezzi export sono saliti dello 0,2% su mese e diminuiti del 4,1% su anno.