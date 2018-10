editato in: da

(Teleborsa) – In linea con le attese i prezzi dei servizi in Giappone a settembre su anno, mentre tornano a crescere su mese.

Il dato, comunicato dalla Bank of Japan, indica su base tendenziale un incremento dell’1,2%, in lieve contrazione rispetto al +1,3% del mese precedente ed in linea con le stime di mercato.

La crescita congiunturale cresce dello 0,1%, dopo l’assenza di variazioni registrata nel mese precedente.