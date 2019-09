Giappone, Premier Abe stravolge la squadra di governo

editato in: da

(Teleborsa) – Ampio rimpasto per il governo giapponese, che cambia completamente la squadra di governo, con la sostituzione di 17 ministri su 19. I due riconfermati sono quello delle Finanze Taro Aso, che è anche vicepremier, ed il sottosegretario al governo Yoshihide Suga. Elette solo due donne – Sanae Takaichi agli Affari interni e Seiko Hashimoto alle Olimpiadi Tokyo 2020 – scelta che attesta il governo giapponese agli ultimi posti in classifica per parità di genere.

E’ così che il Premier Shinzo Abe tenta di rispondere ad una perdita di popolarità derivante dall’aumento dell’IVA dall’8% al 10% a partire dal mese prossimo e dalla volontà di cambiare la Costituzione pacifista adottata dopo la Seconda Guerra Mondiale.

E per far dimenticare ai giapponesi il malumore ha sfoderato un asso nella manica: l’ingaggio del più giovane e popolare politico giapponese, il 38enne Shinjiro Koizumi, figlio dell’ex premier Junichiro Koizumi e molto amato dalla popolazione. Una candidatura – seppur ad un ministero di minor peso come l’Ambiente – che sembrerebbe rappresentare un primo step per la successione. Abe lascerà la sua leadership del partito Liberal Democratico (LDP) a settembre 2021 e la corsa per la successione è già partita. Koizumi Jr ha le carte per concorrere.

Fra gli altri ruoli chiave del governo va segnalata la nomina di Taro Kono alla Difesa e di Toshimitsu Motegi agli Esteri.