Giappone, Premier Abe pronto a dimettersi

(Teleborsa) – Il Premier giapponese Shinzo Abe è pronto a dimettersi oggi stesso, durante una conferenza stampa, che seguirà ad un consulto medico, a causa di problemi di salute legati all’aggravarsi di una colite ulcerosa, che lo ha costretto a ricoverarsi di nuovo negli ultimi giorni.

Abe, da lungo tempo alla guida del Paese ed ideatore dell’Abenomics, con cui ha tentato di ridare slancio alla crescita e abbattere la deflazione che da anni assilla il Paese, non terminerà il suo mandato a settembre 2021, ma passerà immediatamente il testimone al suo vice, il Ministro delle Finanze Taro Aso, che dovrebbe assumere la carica di Premier ad interim.

Il mercato azionario di Tokyo ha reagito malissimo alla notizia, mentre lo yen è tornato ad apprezzarsi, per effetto della sua natura di valuta rifugio.

Commenti preoccupati arrivano dagli analisti delle banche d’affari, che mettono in luce i profili di incertezza che ora assillano il futuro del Giappone, in un momento particolarmente difficile per l’economia mondiale.

Gli interrogativi riguardano in particolare la linea politica che sarà adottata nel dopo Abe, giacché le sue dimissioni apriranno certamente una corsa alla leadership del Partito Democratico giapponese.