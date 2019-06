editato in: da

(Teleborsa) – L’attività della manifattura in Giappone nel mese di giugno registra un ulteriore deterioramento e si conferma in zona contrazione. Il dato preliminare dell’indice PMI manifatturiero, pubblicato da Markit e realizzato da Nikkei, si è attestato a 49,5 punti, in calo rispetto ai 49,8 punti di maggio.

L’indicatore, che risulta inferiore al consensus di 50 punti, si conferma al di sotto della soglia critica dei 50 punti che fa da spartiacque tra contrazione e crescita.