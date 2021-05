Giappone, PIL 1° trimestre -1,3% t/t -5,1% a/a

editato in: da

(Teleborsa) – L’economia giapponese registra una contrazione nel 1° trimestre dell’anno. Secondo i dati diffusi dall’Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, il Prodotto Interno Lordo ha mostrato un decremento dell’1,3% su trimestre, superiore alle stime degli analisti (che erano per un -1,2%), e dopo il +2,8% del trimestre precedente.

Su anno il PIL è sceso del 5,1%, contro il -4,6% atteso e rispetto al +11,6% del trimestre precedente (dato rivisto da +11,7%).

In calo anche le spese in conto capitale nel periodo di riferimento, scese dell’1,4% su base trimestrale, in scia a un aumento del 4,3% nel quarto trimestre 2020. Resta debole la domanda estera (-0,2%).