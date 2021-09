Giappone, leading indicator in peggioramento a luglio

editato in: da

(Teleborsa) – Sono peggiorate le condizioni economiche del Giappone nel mese di luglio. Secondo la stima preliminare del Cabinet Office, il leading indicator (superindice) si sarebbe portato a 104,1 punti, in calo dello 0,5% rispetto ai 104,6 rivisti di giugno.

Nello stesso periodo, l’indice coincidente che sintetizza la situazione attuale dell’economia, è indicato in calo a 94,5 punti da 94,6. L’indice differito, che invece cattura le prospettive per i prossimi 12 mesi (lagging index), è atteso in contrazione a 93,8 punti da 94.