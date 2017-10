Giappone, la disoccupazione si conferma stabile e in calo su anno

(Teleborsa) – Si mantiene stabile la disoccupazione in Giappone, che si conferma in salute sotto il profilo del lavoro, con una persistente crescita degli occupati in confronto al 2016.

Nel mese di settembre, il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico, segnala che il tasso di disoccupazione è rimasto fermo sullo stesso livello del mese precedente al 2,8%, confermando le attese e risultando in calo di 0,2 punti percentuali rispetto all’anno prima.

Il numero dei disoccupati si attesta sugli 1,90 milioni, risultando in calo di 140 mila unità rispetto allo scorso anno (-6,9%).

Gli occupati sono pari a 65,96 milioni, in aumento di 740 mila unità (+1,1%) rispetto all’anno precedente.