Giappone, Kuroda: necessario mantenere i rendimenti obbligazionari “stabili e bassi”

(Teleborsa) – “Questo è il momento di mantenere stabilmente bassa la curva dei rendimenti, visto che il coronavirus sta ancora colpendo l’economia”. Lo ha detto il numero uno della Bank of Japan, Haruhiko Kuroda confermando l’impostazione dovish della banca centrale giapponese.

“Gli aumenti dei tassi americani riflettono le speranze di una ripresa economica, non credo che provocheranno grandi problemi andando avanti e, dopo aver discusso con le controparti del G20, ritengo che l’intento di tutti, nel mondo, sia quello di impedire un ritiro prematuro dei sostegni fiscali”, ha aggiunto il banchiere.



I mercati scommettono che la BOJ si allargherà a 60 punti base, invece degli attuali 40, l’intervallo in cui consente ai rendimenti delle obbligazioni a 10 anni di oscillare intorno al suo obiettivo intorno allo zero percento. Kuroda ha precisato che la banca centrale deve ancora decidere se ampliare quella gamma, aggiungendo che serve ancora tempo prima di prendere una decisione.