Giappone, inflazione confermata ai minimi a maggio

(Teleborsa) – Confermata in rallentamento l’inflazione in Giappone a maggio. Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, l’indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un modestissimo incremento dello 0,1% su anno, come il mese precedente.

Il dato su base mensile non registra alcuna variazione, rispetto al -0,1% registrato il mese precedente.

Il dato core, che esclude la componente alimentare, registra un calo dello 0,2% a livello tendenziale, in linea con il mese precedente, risultando inferiore al consensus (-0,1%).