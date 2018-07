Giappone, in crescita il PMI manifatturiero

editato in: da

(Teleborsa) – Balzo in avanti per l’attività della manifattura in Giappone nel mese di giugno, nonostante una revisione al ribasso della stima preliminare.

Il dato definitivo dell’indice PMI manifatturiero, publbicato da Markit e realizzato da Nikkei, si è attestato a 53 punti, in lieve calo rispetto ai 52,8 di maggio. Rivista al ribasso la stima preliminare che era per 53,1 punti.

L’indicatore si conferma dunque in espansione, superando la soglia critica dei 50 punti che fa da spartiacque tra contrazione e crescita.

In particolare, si segnalano in calo per la prima volta da agosto 2016 i nuovi ordini per l’export, mentre l’afflusso di nuovi lavoratori aumenta ai minimi da 10 mesi.