Giappone, continua l’espansione della manifattura

(Teleborsa) – Segnali positivi giungono a marzo dall’attività della manifattura in Giappone, ancora in fase di espansione.

Il dato definitivo dell’indice PMI manifatturiero, pubblicato da Markit e realizzato da Nikkei, si è attestato a 53,3 punti, in accelerazione rispetto ai 53,1 di febbraio.

L’indicatore si conferma dunque in forte espansione, superando abbondantemente la soglia critica dei 50 punti che fa da spartiacque tra contrazione e crescita.

In particolare, i più forti tassi di crescita si registrano per i nuovi ordini e per l’occupazione. Diminusicono gli ordinativi per la prima volta da agosto 2016.