Giappone, Banca Centrale rinvia decisioni su tassi ad ottobre

(Teleborsa) – La Bank of Japan (BoJ) conferma il mantenimento dei tassi di interesse e l”impostazione accomodante della politica monetaria, anche dopo la decisione della Federal Reserve americana di tagliare il costo del denaro di un quarto di punto. Come ampiamente previsto, con voto di maggioranza di 7 a 2, la BoJ ha lasciato invariato l’obiettivo di tasso a breve termine a -0,1% e mantenuto il tetto sui rendimenti dei titoli decennali intorno a zero confermando anche l’acquisto di titoli di stato a un ritmo di 80 mila miliardi di yen, pari a 743 miliardi di dollari l’anno.

Le tensioni geopolitiche unite al rallentamento della Cina indotto dalla guerra commerciale con gli Stati Uniti, stanno creando crescenti rischi per le prospettive economiche del Giappone. La debolezza delle esportazioni ha infatti contribuito a rallentare l’economia giapponese nel 2019. La banca centrale giapponese ha però ribadito che non esiterà a prendere misure addizionali nel caso di rischi, specificando che esaminerà più da vicino l’evoluzione dell’economia e dei prezzi nella sua prossima riunione di ottobre.