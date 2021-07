Giappone, banca centrale preoccupata per ripresa inflazione su aumento costi materie prime

editato in: da

(Teleborsa) – L’aumento dei costi globali delle materie prime farà aumentare gradualmente l’inflazione. A lanciare l’allarme è la Bank of Japan nei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 17 e 18 giugno in cui sottolinea tuttavia che l’andamento debole dei consumi nazionali potrebbe contribuire a mantenere contenuta la dinamica al rialzo dei prezzi.

Alcuni funzionari della BoJ hanno poi avvertito che l‘aumento dei prezzi potrebbe anche far impennare i costi per le aziende. “Molti membri hanno affermato che l’inflazione interna all’ingrosso sta riflettendo gli aumenti dei prezzi globali delle materie prime che potrebbero far innalzare i prezzi al consumo nei mesi a venire”.

“Se questo continuerà e le aziende non riusciranno a trasferire i costi più elevati – si legge nelle minute – ciò potrebbe peggiorare gli scambi commerciali del Giappone e pesare sulle prospettive economiche e alla fine anche sui prezzi”.