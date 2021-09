Giappone, attività terziario in deciso rallentamento

editato in: da

(Teleborsa) – Settore terziario in decisa contrazione in Giappone ad agosto. Il dato dell’indice PMI dei servizi, pubblicato Markit ed elaborato da Jinbun Bank, indica un valore di 42,9 punti, in calo rispetto ai 47,4 punti del mese precedente.

L’indicatore che rappresenta le aspettative dei direttori delle aziende del terziario, si allontana ancora dalla soglia critica dei 50 punti, che fa da spartiacque tra contrazione e crescita, e si attesta ai minimi dell’anno.

“Le imprese giapponesi dei servizi hanno segnalato un forte deterioramento degli affari ad agosto e l’attività ha frenato al ritmo più lento da maggio 2020. – ha sottolineato l’economista di Markit, Usamah Bhatti – La ripresa dei contagi da COVID-19, a causa della variante Delta, ha portato anche ad a riduzione più marcata degli ordini, poiché le imprese sono state obbligate ad operare con misure più severe a causa dello stato di emergenza”.