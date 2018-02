Giappo Airport best retailer per Capodichino

(Teleborsa) – Giappo Airport di Napoli Capodichino, il ristorante nato nel capoluogo partenopeo e presente da tre anni nello scalo, ha vinto il concorso ‘Best Retailer’ 2017, indetto dalla società di gestione aeroportuale Gesac.

Giappo Airport di si è aggiudicato il premio per la categoria Food&Beverage. Gesac ha strutturato la classifica Best Retailer sulla somma di due fattori: il punteggio attribuito dal Mistery Client (specifica metodologia di verifica della soddisfazione del cliente e dell’applicazione degli standard aziendali) e l’incremento percentuale di fatturato a passeggero. Un premio che consente al brand della ristorazione Giappo Italia, di cui è Amministratore Delegato Enrico Schettino, di validarsi all’interno dell’aeroporto di Capodichino, che nel 2018 è destinato a superare i 9 milioni di passeggeri, e consolidare la propria posizione sul mercato nazionale, dove è presente con una catena di 15 ristoranti giapponesi e da un anno con la Giappo Academy, prima scuola di cucina giapponese professionale in Italia.