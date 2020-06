editato in: da

(Teleborsa) – Giano Holding, veicolo del Gruppo Exor per l’offerta su GEDI Gruppo Editoriale, annunciata in data 23 aprile 2020, fa sapere che in data odierna, lunedì 1 giugno, ha eseguito, per il tramite di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario degli acquisti di azioni GEDI.

La transazione ha riguardato 140.928 azioni ordinarie, ad un prezzo unitario di 0,46 euro.