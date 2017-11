Già possibile acquistare il 98% dei biglietti Trenitalia orario invernale

(Teleborsa) – E’ salita al 98 per cento la disponibilità di acquisto sin da ora dei biglietti Trenitalia per tutti i convogli presenti sull’orario invernale in vigore dal prossimo 10 dicembre 2017 sull’intera rete nazionale. Tra le numerose novità, un nuovo collegamento Frecciarossa Firenze S.M.N.-Milano C. e viceversa (FR 9594 e FR 9597 serviti dai nuovi ETR 1000) con partenza dal capoluogo toscano alle 06,00 e arrivo in quello lombardo alle 07,45, con fermata intermedia a Bologna C. AV tra le 06,35 e le 06,38. In senso inverso il collegamento, sempre con ETR 1000, partirà da Milano Centrale alle 20,50 per arrivare a Firenze Santa Maria Novella alle 22,43, in questa occasione con 2 fermate intermedie: Reggio Emilia AV-Mediopadana (21,36/21,38) e Bologna Centrale AV (22,05/22,08).

L’intera offerta degli orari ferroviari invernali della società del Gruppo FS, che prevede al mattino anche la novità di una fermata ad Arezzo in direzione Roma di un Frecciarossa Milano-Salerno, oltre ad anticipazioni su continui e progressivi miglioramenti per il trasporto regionale tra gli obiettivi primari dell’Azienda, sarà illustrata in una conferenza stampa a Milano il prossimo martedì 14 novembre dal Presidente Tiziano Onesti e da Orazio Iacono, Amministratore delegato e Direttore generale di Trenitalia.