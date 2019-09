GGP, conferimento deleghe e nomina membri ODV

editato in: da

Gruppo Green Power S.p.A. (GGP), società che opera nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica quotata all’AIM Italia, comunica che in data odierna (9 settembre 2019), di seguito all’assemblea che ha nominato i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale, si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione appena eletto, che ha conferito all’Amministratore Delegato Giovanni Filippi le deleghe di ordinaria e straordinaria amministrazione e al consigliere Christian Barzazi le deleghe per la gestione e definizione dei contenziosi in essere.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a nominare i membri dell’Organismo di Vigilanza, nelle persone di: Giangiacomo Indri Raselli, in qualità di Presidente; Elena Barellas; Mattia Spanio.

La carica dell’ODV è fissata fino al 30 Giugno 2020.

