Gesap, crescita 2017 di 8 punti per aeroporto Palermo

(Teleborsa) – Nel 2017 al “Falcone-Borsellino” di Palermo sono transitati 5.735.045 passeggeri, l’8,35% in più rispetto all’anno precedente. L’ufficio statistiche di Gesap, società di gestione dello scalo aereo del capoluogo della Sicilia, ha inoltre rilevato una crescita del traffico nazionale del 6,35%, mentre quello internazionale, con il 15,6% di passeggeri in più, ha registrato una crescita più che doppia, con un totale di 1.353.354 transiti. A ciò si aggiunge il traffico extra UE che ha segnato un aumento del 13,2%.

Il 2017 ha poi confermato il radicamento delle compagnie aeree di base nello scalo: Ryanair rimane la prima compagnia (+10,6%, 2,59 milioni di passeggeri) seguita da Alitalia e dalle altre compagnie maggiori, quasi tutte in crescita. Si segnala in sesta posizione Transavia e il deciso incremento di Meridiana (+32%), Lufthansa (+13%), British Airways (+150%), Air Malta (+104%).

Tra le maggiori rotte nazionali con oltre 100 mila passeggeri si nota una sostanziale stabilità su Roma, mentre le destinazioni da e per gli scali milanesi sono in discreto aumento: Malpensa (+17,7% e Linate (+7%), Bergamo in misura minore. Il traffico su Milano ha così raggiunto 1,15 milioni di passeggeri rispetto al 1,58 milioni di Roma.

Per quanto riguarda le rotte Internazionali, Gesap segnala la prevalente posizione del traffico su Londra (STN, LGW e LHR) con oltre 205 mila passeggeri complessivi ed ottimi tassi di crescita (Gatwick +7,8%, Heatrow +160%). Spiccano inoltre Madrid (+37%), Monaco di Baviera (+31,7%), New York (+9,7%).

Nel corso dell’anno appena terminato, Gesap sottolinea come l’aeroporto di Palermo abbia collezionato una serie di successi nel campo delle infrastrutture e delle certificazioni: la riqualifica della pavimentazione delle piste volo, lavori durati appena cinquanta giorni, con l’aeroporto sempre operativo, e costato circa 23 milioni di fondi Gesap. Il “Falcone-Borsellino” è stato il primo aeroporto siciliano ad ottenere la nuova certificazione europea rilasciata dall’Enac, che conferma la sicurezza delle operazioni a terra (safety), a garanzia degli operatori aeronautici e dei passeggeri. La scorsa estate c’è stata, inoltre, l’inaugurazione del nuovo duty free Lagarderè Travel Retail con un’area espositiva tra le più grandi nel panorama aeroportuale italiano. E sempre in estate è stata aperta la terza sala check-in in area arrivi, con dieci banchi.

“La crescita dei voli e dei passeggeri internazionali, anche nei mesi invernali, ci proietta verso la destagionalizzazione dei flussi turistici – hanno commentato Fabio Giambrone e Giuseppe Mistretta, rispettivamente Presidente e Ad di Gesap – che fanno il paio con il grande interesse monumentale e culturale che suscita la città, con l’itinerario Arabo Normanno dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità, anche alla luce del riconoscimento di Capitale italiana della Cultura e dell’appuntamento con Manifesta. In quest’ottica, da anni lavoriamo per rendere più sicuro e moderno lo scalo aereo palermitano”.