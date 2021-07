Germania, vendite al dettaglio maggio +4,2% mese -2,4% anno

editato in: da

(Teleborsa) – Cresce meno delle aspettative il commercio al dettaglio in Germania. A maggio le vendite in termini reali hanno registrato un aumento del 4,2% su mese, dopo il -6,8% registrato il mese precedente. Il dato è peggiore delle attese degli analisti che erano per un incremento più sostenuto del 5%.

Secondo l’Ufficio Federale di Statistica tedesco (DESTATIS), inoltre, la variazione annua si attesta a -2,4% dal +5,1% di aprile. L’aumento su base mensile, commenta DESTATIS, “è probabilmente dovuto al calo dell’incidenza del coronavirus in tutta la Germania e, di conseguenza, all’allentamento delle restrizioni“.