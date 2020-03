Germania vara piano da 1.100 mld con 156 mld di debito

editato in: da

(Teleborsa) – Il Bundestag tedesco ha varato un bilancio aggiuntivo per finanziare il pacchetto di aiuti per l’emergenza coronavirus che prevede nuovi debiti per 156 miliardi di euro.

Ora la manovra passerà al Bundesrat (il Parlamento delle regioni) per l’approvazione finale che dovrebbe arrivare venerdì. Il piano complessivo è di 1.100 miliardi di euro.

La cifra copre 122,8 miliardi di euro in aiuti alle imprese e al servizio sanitario e considera circa 33,5 miliardi di mancate entrate fiscali a causa della crisi generata dall’emergenza coronavirus.

Discordanti i dati sui contagiati e le vittime a seconda degli istituti. Secondo i dati della John Hopkins University, il Paese a oggi conta 32.991 casi postivi di coronavirus, con 159 vittime. Per il Robert Koch Institut, i positivi ufficiali aggiornati alla mezzanotte di oggi sono invece 31.554, 4.118 più del giorno precedente, mentre i morti sono 149.