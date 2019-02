Germania, segnali timidamente positivi dall’indice Zew di febbraio

editato in: da

(Teleborsa) – Migliorano marginalmente le aspettative di crescita dell’economia tedesca. A febbraio, l’indice ZEW, un indicatore anticipatore del sentiment dell’economia nei prossimi mesi, risale a -13,4 punti dai -15 di gennaio.

Il dato, elaborato dall’Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, risulta migliore delle attese degli analisti che avevano previsto -14,1 punti.

L’indicatore permane abbondantemente in territorio negativo e ben al di sotto della media a lungo termine di 22,4 punti.

“Al momento, non prevediamo una rapida ripresa dell’economia tedesca – ha dichiarato Achim Wambach, presidente dello ZEW – . La situazione economica in Germania è debole, soprattutto nel settore manifatturiero. Le cifre relative alla produzione industriale hanno visto nuovamente un calo, gli ordini in entrata sono stagnanti e il commercio estero non offre attualmente nuovi impulsi. Tutto ciò si riflette nel fatto che la valutazione della situazione attuale ha subito un declino considerevole. Per i prossimi sei mesi, gli esperti del mercato finanziario nel nostro sondaggio non si aspettano alcun miglioramento”.

L’indice relativo al sentiment sulla situazione economica attuale in Germania è sceso di 12,6 punti a 15 punti (-23 le attese del mercato).

L’indice del clima relativo alla Zona Euro è risalito di 4,3 punti a -16,6 punti dai -18,2 del consensus.