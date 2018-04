editato in: da

(Teleborsa) – Nel mese di marzo i prezzi all’ingresso in Germania hanno registrato una crescita dell’1,2% su base annuale, come nel mese precedente. Le stime degli analisti erano per una salita dell’1,5%.

Lo annuncia l’Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis) secondo cui su base mensile i prezzi non hanno fatto segnare variazioni, contro il -0,3% di febbraio e sotto il +0,4% del consensus.