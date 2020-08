Germania, prospettive export agosto si indeboliscono

editato in: da

(Teleborsa) – Gli esportatori tedeschi esprimono cautela sull’andamento del business. Lo rileva l’ultimo sondaggio dell’IFO di agosto, condotto fra le imprese del settore manifatturiero vocate all’export.

L’indicatore che sintetizza le e aspettative di esportazione è diminuito a 5,1 punti da 7,5 punti. L’industria esportatrice tedesca peraltro conferma condizioni relativamente buone, a dispetto della difficile situazione economica di molti Paesi importatori.

Dopo un fortissimo aumento nel mese precedente, le aspettative di esportazione nel settore automobilistico sono diminuite. Tuttavia, i produttori stanno ancora pianificando una crescita significativa. Anche l’industria chimica ha subito una battuta d’arresto. I produttori di macchinari e attrezzature sembrano aver superato la crisi delle esportazioni e non si aspettano ulteriori cali per il momento. Un maggiore ottimismo per quanto riguarda gli affari internazionali è evidente nell’industria elettrica e tra i produttori di prodotti in metallo.