Germania, profondo rosso per l’indice ZEW

(Teleborsa) – Ancora parecchio pessimistiche le aspettative di crescita dell’economia tedesca. A novembre, l’indice ZEW, un indicatore anticipatore del sentiment dell’economia nei prossimi mesi, resta fortemente negativo a -24,1 punti rispetto ai -24,7 di ottobre, quando aveva toccato ai minimi da agosto 2012. Il dato, elaborato dall’Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, risulta in linea con le attese degli analisti che avevano previsto un peggioramento lievemente maggiore a -24,2 punti.

Dunque l’indicatore permane abbondantemente in territorio negativo e rimane ben al di sotto della media a lungo termine di 22,7 punti.

“I dati relativi alla produzione industriale, alle vendite al dettaglio e al commercio estero in Germania puntano tutti verso un debole sviluppo dell’economia tedesca nel terzo trimestre. Ciò si riflette nel fatto che la valutazione della situazione attuale ha subito un declino. Le aspettative dei partecipanti al sondaggio per i prossimi sei mesi non mostrano alcun miglioramento”, ha commentato il professor Achim Wambach, presidente ZEW.

L’indice relativo al sentiment sulla situazione economica attuale in Germania è sceso a 58,2 punti dai 70,1 punti nel mese precedente e inferiore ai 65 attesi dal consensus.

L’indice del clima relativo alla Zona Euro parallelamente è sceso ulteriormente a -22 punti dal precedente -19,4.