Germania, prezzi import export in calo a novembre

(Teleborsa) – Sotto le attese a novembre i prezzi import in Germania. Nel mese in esame i prezzi alle importazioni hanno registrato un aumento del 3,1% rispetto al +4,8% di ottobre e contro le stime di consensus che erano per un +3,6%.

Lo ha comunicato l’Ufficio Federale di Statistica della Germania (DESTATIS), secondo cui, su base mensile, il dato ha registrato un calo dell’1% rispetto all’aumento dell’1% riportato il mese precedente e sotto le aspettative degli analisti (-0,5%).

Al netto dei prodotti petroliferi e minerari, i prezzi sono saliti del 2,3%.

Per quanto riguarda i prezzi alle esportazioni, si è registrata una crescita dell’1,7% rispetto allo stesso periodo di un anno prima, mentre rispetto al mese precedente il dato ha registrato un calo dello 0,1%.