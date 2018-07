Germania: prezzi alla produzione in salita oltre le attese

editato in: da

(Teleborsa) – Crescono ancora i prezzi alla produzione della Germania.

Secondo l‘Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all’industria del mese di giugno hanno segnato una crescita dello 0,3% su base mensile rispetto al +0,5% di maggio e aprile. Il dato centra le stime degli analisti.

Su base annuale, invece, i prezzi salgono del 3%, in aumento rispetto al +2,7% registrato a maggio. Superate le aspettative di consensus che erano per un +2,9%. Forte crescita per i prezzi dell’energia, che hanno registrato una salita del 6,2% rispetto allo stesso mese del 2017.