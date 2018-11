Germania, Parlamento approva Manovra che aumenta la spesa ma non fa debiti

editato in: da

(Teleborsa) – Una Manovra che aumenta le risorse ma non crea debito? Esiste e porta il marchio del Governo Merkel. Il Parlamento tedesco ha approvato con 366 voti favorevoli, 284 contrari e nessun astenuto il Budget 2019 che prevede una spesa di 356,4 miliardi di euro, 13 miliardi in più rispetto al 2018.

Grazie al crescente gettito fiscale l’Esecutivo tedesco ha deciso di fare ancora a meno di nuovi prestiti netti – per il sesto anno consecutivo – confermando la strategia conosciuta come “schwarze Null” (“zero nero”). Ma quello che in Italia, alle prese con il problema opposto – una Manovra alimentata soprattutto con nuovi debiti – potrebbe essere visto come un Eldorado, in Germania ha ricevuto critiche: in molti parlano infatti di austerità non necessaria attuata a danno di investimenti in istruzione, edilizia e infrastrutture pubbliche.