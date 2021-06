Germania, ordini industria aprile in calo contro attese per aumento

editato in: da

(Teleborsa) – Diminuiscono, contro attese per un aumento, gli ordinativi all’industria in Germania ad aprile. Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un calo degli ordinativi dello 0,2% rispetto al mese precedente, mentre il consensus era per un aumento dell’1% e dopo il +3,9% di marzo (rivisto da un preliminare di +3%).

Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente gli ordinativi risultano in aumento del 78,9%. Rispetto a febbraio 2020, l’ultimo mese prima dell’imposizione delle restrizioni a causa della pandemia di coronavirus, i nuovi ordini di aprile 2021 sono superiori del 9,9% (dati aggiustati per gli effetti di calendario e destagionalizzati).

Nel dettaglio, gli ordini domestici sono diminuiti del 4,3% rispetto al mese precedente, mentre quelli esteri hanno registrato una crescita del 2,7%.