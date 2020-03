Germania, ordini in recupero prima dell’emergenza Coronavirus

editato in: da

(Teleborsa) – Ordinativi all’industria in recupero in Germania a gennaio, ma il dato ancora non sconta gli effetti del Coronavirus, scoppiato in Cina a fine mese in Cina e poi propagatosi in tutto il mondo. Un rimbalzo pressoché scontato, anche se superiore al previsto, dopo il tonfo del mese precedente.

Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, nel mese di gennaio si è registrato un incremento del 5,5% dopo il -2,1% del mese precedente. Il dato è migliore delle aspettative degli analisti che avevano previsto una crescita dell’1,4%.

Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, gli ordinativi risultano in calo dell’1,4%.

Nel dettaglio, gli ordini domestici sono calati dell’1,3%, mentre quelli esteri hanno registrato un forte incremento del 10,5%.