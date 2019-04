editato in: da

(Teleborsa) – Stabile la fiducia dei consumatori tedeschi. Lo segnala l’indice GFK, un indicatore anticipatore del sentiment basato su un campione di 2.000 intervistati.

Il dato, reso noto dal GFK Institute, che mensilmente conduce l’inchiesta, ha rilevato per il mese di maggio un livello a 10,4 punti come ad aprile. Il dato è superiore alle aspettative dagli analisti che erano per un ulteriore calo fino a 10,3 punti.