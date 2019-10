Germania, nessuna sorpresa dall’inflazione

editato in: da

(Teleborsa) – Stabile l’inflazione in Germania nel mese di settembre. Secondo l’ufficio statistico Destatis, i prezzi al consumo non hanno registrato variazioni su base mensile, confermando il dato preliminare e le stime degli analisti. Anche ad agosto il dato era risultato poco mosso.

Su base annua la crescita dell’inflazione si attesta all’1,2%, come nella prima lettura, come nel mese di agosto e in linea con le attese del mercato.

Quanto all’inflazione armonizzata, i prezzi al consumo hanno registrato una contrazione dello 0,1% su mese, in linea con preliminare e consensus, mentre su anno sono cresciuti dello 0,9%, confermando il dato originario e le attese.