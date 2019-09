Germania, migliora l’indice Zew ma prospettive generali restano negative

editato in: da

(Teleborsa) – Migliorano con decisione le aspettative di crescita dell’economia tedesca. A settembre, l’indice ZEW, un indicatore anticipatore del sentiment dell’economia nei prossimi mesi, pur rimanendo in territorio negativo si porta a -22,5 punti dai -44,1 di agosto.

Il dato, elaborato dall’Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, risulta anche migliore delle attese degli analisti che avevano previsto -38 punti.

L’indice relativo al sentiment sulla situazione economica attuale in Germania è peggiorato, invece, a -19,9 punti da quota -13,5 (-15 punti le attese del mercato). L’indicatore rimane al di sotto della media a lungo termine di -21,5 punti.

“L’ascesa dell’indicatore ZEW del sentimento economico non è affatto chiara per quanto riguarda lo sviluppo dell’economia tedesca nei prossimi sei mesi. Le prospettive rimangono negative. Tuttavia, le paure piuttosto forti che gli esperti finanziari avevano avuto, nel mese precedente, circa un’ulteriore intensificazione del conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina non si sono avverate. E c’è ancora speranza che una Brexit non possa essere evitata” – commenta il professor Achim Wambach, presidente dell’istituto ZEW -. Inoltre – aggiunge – “la Banca centrale europea sta tentando di ridurre i rischi economici nella zona euro facilitando ulteriormente la sua politica monetaria”.