Germania, migliora la fiducia dei consumatori

editato in: da

(Teleborsa) – Il sentiment dei consumatori tedeschi inizia a migliorare anche se continua a mostrare un valore negativo, a causa delle rigide misure assunte dal governo per frenare la terza ondata di pandemia. Sono aumentate le aspettative sia economiche che di reddito, insieme alla propensione all’acquisto.

L’indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per marzo un valore di -12,9 punti, che si confronta con -15,5 punti del mese precedente (dato rivisto da un preliminare -15,6). Il dato è migliore delle attese degli analisti che avevano indicato un valore di -14,3 punti.



Tornano a migliorare le aspettative sulla situazione economica con l’indicatore che sale di 6,7 punti a quota 8, così come l’indice sulle aspettative dei redditi (a 6,5 punti), mentre l’indicatore sulla propensione a spendere è balzata a 7,4 punti.

“I consumatori si stanno riprendendo dallo choc subito dopo il duro blocco a metà dicembre. Il recente calo dei tassi di infezione e il lancio del programma di vaccinazione alimentano le speranze di un rapido allentamento delle misure” – afferma Rolf Burkl esperto del GfK – aggiungendo che “la fiducia dei consumatori in Germania si riprenderà in modo sostenibile solo quando il rigoroso blocco si concluderà e, negozi, hotel e ristoranti riapriranno. Burkl avverte tuttavia che se, d’altro canto, le misure verranno estese ancora una volta, le possibilità di una rapida ripresa scompariranno e la fiducia dei consumatori dovrà affrontare ancora tempi difficili”.