Germania, Merkel finanzia pacchetto green anche in deficit

(Teleborsa) – Una notizia importante, che rimbalza dalla Germania: il Governo tedesco avrebbe intenzione di finanziare il pacchetto ecologico anche in deficit. Da un lato taciterebbe le voci che chiedono di abbandonare il pareggio in bilancio a favore di un pacchetto di stimolo dell’economia, dall’altro il Governo Merkel accontenterebbe un elettorato sempre più ampio, che chiede uno sforzo maggiore per la lotta ai cambiamenti climatici.

Secondo quanto appreso da Reuters, il Governo deve spendere circa 40 miliardi di euro nei prossimi due decenni per aiutare le regioni più colpite ad affrontare l’uscita dal carbone. La volontà è quella di aiutare le famiglie a basso reddito ad attutire gli effetti di un’eventuale tassa sul carbone, con i costi per la lotta ai cambiamenti climatici che ammonterebbero ad ulteriori 30 miliardi di euro.

Qualora cadesse il pareggio di bilancio, per evitare un attacco, il Governo vorrebbe vincolare severamente gli eventuali sforamenti al pacchetto ecologico.