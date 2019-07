Germania, lo Zew indica un peggioramento dell’economia

editato in: da

(Teleborsa) – Peggiorano nuovamente le aspettative di crescita dell’economia tedesca. A luglio l’indice ZEW, un indicatore anticipatore del sentiment dell’economia nei prossimi mesi, accentua la flessione in territorio negativo portandosi a -24,5 punti dai -21,1 di giugno.

Il dato, elaborato dall’Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, risulta peggiore anche delle attese degli analisti che avevano previsto -22,1 punti.

L’indice relativo al sentiment sulla situazione economica attuale in Germania è sceso a -1,1 punti dai 7,8 punti di giugno (5 punti le attese del mercato).

L’indicatore rimane al di sotto della media a lungo termine di -21,8 punti.

“La continua tendenza negativa degli ordini in entrata nell’industria tedesca dovrebbe aver rafforzato il sentimento pessimista degli esperti del mercato finanziario – ha commentato il professor Achim Wambach, presidente del ZEW – . Un contenimento duraturo dei fattori che stanno causando incertezza nei settori orientati all’esportazione dell’economia tedesca non è attualmente in vista. Il conflitto iraniano sembra intensificarsi e la disputa commerciale in corso tra USA e Cina è un onere non solo per lo sviluppo economico cinese. Inoltre, nei negoziati non sono stati compiuti progressi significativi riguardo a come sarà la Brexit”.