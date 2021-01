Germania, l’inflazione nel 2020 è aumentata dello 0,5% rispetto all’anno prima

editato in: da

(Teleborsa) – Si conferma in negativo l’inflazione in Germania a dicembre. Lo annuncia l’ufficio statistico Destatis, confermando i dati preliminari diffusi a fine mese, che indicavano un decremento dello 0,3% su base annua, in linea con le stime di consensus e al mese precedente.

Su base mensile si registra un aumento dello 0,5%, in linea con le attese e molto migliore del dato di novembre, quando era stata i calo dello 0,8%.

I prezzi al consumo in Germania sono aumentati dello 0,5% in media in tutto il 2020 rispetto al 2019. L’aumento è stato nettamente inferiore al livello dell’anno precedente, quando i prezzi erano saliti dell’1,4% rispetto al 2018. Per registrare un’inflazione così bassa bisogna tornare al 2009, quando era stata in aumento dello 0,3% su base annua.

Quanto all’inflazione armonizzata, ha registrato un aumento dello 0,6% su mese (uguale al consensus) ed un -0,7% su anno, confermando le stime degli analisti.

L’ufficio statistico Destatis fa notare che uno dei motivi del basso tasso annuo di aumento dei prezzi è stata la riduzione temporanea dell’IVA. Il governo ha infatti introdotto questa misura il primo luglio 2020 e quindi ha avuto effetto nella seconda metà dell’anno.