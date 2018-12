Germania, l’indice del sentiment Zew recupera ma non nasconde incertezze

editato in: da

(Teleborsa) – Migliorano un poco le aspettative di crescita dell’economia tedesca. A dicembre, l’indice ZEW, un indicatore anticipatore del sentiment dell’economia nei prossimi mesi, risale a -17,5 punti dai -24,1 di novembre.

Il dato, elaborato dall’Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, risulta migliore delle attese degli analisti che avevano previsto un peggioramento a -25 punti.

Peraltro, l’indicatore permane abbondantemente in territorio negativo e ben al di sotto della media a lungo termine di 22,5 punti.

“Sebbene l’aumento delle aspettative economiche viene accolto con favore, il dato non andrebbe eccessivamente interpretato. La valutazione della situazione economica è peggiorata drammaticamente sia per la Germania che per la Zona Euro”, ha ammesso il professor Achim Wambach, presidente ZEW, aggiungendo “questo è indicativo di una crescita economica relativamente debole nel quarto trimestre”.

“Restano incertezze – ha sottolineato – per l’incombente disputa commerciale internazionale e la Brexit, che hanno un impatto particolarmente negativo sugli investimenti privati ??e sulle esportazioni della Germania”.

L’indice relativo al sentiment sulla situazione economica attuale in Germania è sceso a 45,3 punti dai 58,2 punti nel mese precedente e inferiore ai 55,8 attesi del consensus.

L‘indice del clima relativo alla Zona Euro parallelamente è risalito a -21 punti dal precedente -22 e si confronta con un -23,2 atteso.