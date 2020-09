Germania, le prospettive positive di reddito stabilizzano la fiducia dei consumatori

editato in: da

(Teleborsa) – Previsto un lieve miglioramento della fiducia dei consumatori tedeschi, a ottobre, dopo la flessione del mese precedente. Crescono le aspettative sia economiche che di reddito, mentre la propensione all’acquisto subisce un duro colpo.

L’indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per ottobre un valore ancora negativo di -1,6 punti, che si confronta con -1,7 punti del mese precedente (dato rivisto da un preliminare -1,8). Il dato è peggiore delle attese degli analisti che avevano indicato un valore di -1 punti.

In miglioramento, per la quinta volta consecutiva, le aspettative sulla situazione economica con l’indicatore in aumento di 12,4 punti a quota 24,1 segno che i consumatori pensano che l’economia tedesca sia chiaramente sulla strada della ripresa dopo il forte calo in primavera dovuto al coronavirus. Sale anche l’indice sui redditi (+3,3 punti a 16,1), mentre l’indicatore dei consumi scende di 5,3 punti a quota 38,4.

“Nonostante l’aumento dei casi di contagio e il crescente timore di restrizioni più severe causate dalla pandemia di coronavirus, il clima dei consumatori si è stabilizzato. Gli ampi pacchetti di sostegno per imprese e consumatori sono chiaramente misure adeguate per aiutare la Germania a uscire dalla peggiore recessione post guerra” – sottolinea Rolf Bürkl, esperto di consumatori GfK – . “L’ulteriore corso del tasso di infezione in Germania e la situazione nel mercato del lavoro decideranno se la flessione del mese precedente rimarrà un fuoco di paglia e se l’umore dei consumatori sarà in grado di riprendersi nei prossimi mesi”, ha concluso Bürkl.