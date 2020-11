Germania, inflazione pesantemente negativa con taglio IVA

editato in: da

(Teleborsa) – Resta negativa l’inflazione in Germania a novembre, segnando un calo più marcato dei mesi precedenti per effetto del taglio dell’IVA, deciso dal governo tedesco come misura anti-crisi.

Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo dovrebbero segnare una variazione congiunturale pari a -0,8%, rispetto al +0,5% del mese precedente. Il dato è inferiore alle attese degli analisti (-0,7%). Su base annuale, la variazione dei prezzi è pari a -0,3% rispetto al -0,2% di ottobre e si confronta con il -0,1% del consensus.

L’inflazione armonizzata ha registrato su mese una variazione pari a -1%, contro il -0,8% atteso ed il dato invariato precedente, mentre su anno segna una variazione di -0,7%, inferiore al -0,5% precedente ed atteso.