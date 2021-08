Germania, inflazione agosto cresce in linea con attese

editato in: da

(Teleborsa) – Un’altra leggera accelerazione per l’inflazione tedesca ad agosto che però appare sostanzialmente in linea con le previsioni del mercato. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo non avrebbero registrato una variazione su mese dopo il +0,9% del mese precedente, facendo meglio delle attese degli analisti (+0,1%).

Tuttavia, su base annuale, la variazione dei prezzi è indicata a +3,9%, in linea con il consensus, rispetto al +3,8% di luglio.

L’inflazione armonizzata ha registrato su mese una variazione pari a +0,1%, in linea con le attese, contro il +0,5% precedente, mentre su anno segna una variazione di +3,4%, come atteso, dopo il +3,1% del mese precedente.