Germania, inflazione agosto confermata in aumento

(Teleborsa) – Confermata in leggero aumento l’inflazione in Germania ad agosto. Lo annuncia l’ufficio statistico Destatis, confermando i dati preliminari diffusi a fine mese, che indicavano un incremento del 3,9% su base annua, in linea con le stime di consensus, contro il +3,8% del mese precedente.

Su base mensile si registra una variazione nulla, come indicato dalla stima preliminare, dopo il +0,9% del mese di luglio.

Quanto all’inflazione armonizzata, ha registrato una variazione positiva dello 0,1% su mese (come il consensus) ed un +3,4% su anno (confermato preliminare).